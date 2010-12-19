Хочу получить макет календаря или готовый календарь(количество 25-50 шт.) Оформление календаря: Есть 13 фотографий человеков, фотографии распределены по месяцам, фотографии вертекальные. Нужно разместить на листах + выдержать в корпоративном цвете+ логотипчик ...
Разработка визитки + буклета
Стоит задача разработать визитки и презентационный буклет о компании, который будет складываться в три раза ( вот так: http://freelance.ru/img/portfolio/big/150393.jpg ).
Сайт компании: http://nordgaz-service.ru
Логотип есть в растре (PSD), в векторе его нет.
Визитки.
90х50 мм.
Вынос всех линий и фонов на 4 мм. за пределы поля.
На визитке должно быть:
логотип + название компании + слоган
Возможно оформление в стиле сайта (PSD с элементами сайта будет предоставлен).
ФИО, Должность, телефон, e-mail, адрес-сайта – эти поля должны быть набраны Ариалом и быть редактируемые.
Формат: Illustrator
Буклет.
Для буклета использовать все те же материалы.
Тексты для наполнения можно брать отсюда:
http://nordgaz-service.ru/about
http://nordgaz-service.ru/info
http://nordgaz-service.ru/shipping
В буклете надо отразить завлекающую информацию о компании, отразить тексты об условиях оплаты и доставки, отразить приглашение к партнерству, возможно представить пару-тройку товаров без цен (товары можно взять из каталога, если это будет уместно — жирным текстом на сайте помечены уже частично заполненные разделы каталога). Тексты должны редактироваться и быть набраны также Ариалом, т.к. вероятно их копирайтер перепишет впоследствии перед непосредственной сдачей в типографию.
В дальнейшем возможно попросят для них же сделать бланк письма, презентацию в Power Point, евроконверты.
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