Разработка визитки + буклета

Стоит задача разработать визитки и презентационный буклет о компании, который будет складываться в три раза ( вот так: http://freelance.ru/img/portfolio/big/150393.jpg ).

Сайт компании: http://nordgaz-service.ru

Логотип есть в растре (PSD), в векторе его нет.

Визитки.

90х50 мм.

Вынос всех линий и фонов на 4 мм. за пределы поля.

На визитке должно быть:

логотип + название компании + слоган

Возможно оформление в стиле сайта (PSD с элементами сайта будет предоставлен).

ФИО, Должность, телефон, e-mail, адрес-сайта – эти поля должны быть набраны Ариалом и быть редактируемые.

Формат: Illustrator

Буклет.

Для буклета использовать все те же материалы.

Тексты для наполнения можно брать отсюда:

http://nordgaz-service.ru/about

http://nordgaz-service.ru/info

http://nordgaz-service.ru/shipping

В буклете надо отразить завлекающую информацию о компании, отразить тексты об условиях оплаты и доставки, отразить приглашение к партнерству, возможно представить пару-тройку товаров без цен (товары можно взять из каталога, если это будет уместно — жирным текстом на сайте помечены уже частично заполненные разделы каталога). Тексты должны редактироваться и быть набраны также Ариалом, т.к. вероятно их копирайтер перепишет впоследствии перед непосредственной сдачей в типографию.

В дальнейшем возможно попросят для них же сделать бланк письма, презентацию в Power Point, евроконверты.