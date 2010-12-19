Нужно нарисовать рекламный модуль для журнала, размер 91 х 256, формат - tiff, с соблюдением правил подготовки макета для полиграфии. Очень срочно: до 8 утра 22.12.
Макета календаря А5 "
Хочу получить макет календаря или готовый календарь(количество 25-50 шт.)
Оформление календаря:
Есть 13 фотографий человеков, фотографии распределены по месяцам, фотографии вертекальные.
Нужно разместить на листах + выдержать в корпоративном цвете+ логотипчик разместить ( есть)
Простенько, но СО ВКУСОМ.
За макет готов отдать 777 рублей.
Цену за печать календарей готов обсуждать.
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