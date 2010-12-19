Макета календаря А5 "

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок227 просмотров

Хочу получить макет календаря или готовый календарь(количество 25-50 шт.)

Оформление календаря:

Есть 13 фотографий человеков, фотографии распределены по месяцам, фотографии вертекальные.

Нужно разместить на листах + выдержать в корпоративном цвете+ логотипчик разместить ( есть)

Простенько, но СО ВКУСОМ.

За макет готов отдать 777 рублей.

Цену за печать календарей готов обсуждать.

14 лет назад
Ivan4130
Иван 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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