Перерисовка гарантийного талона

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок281 просмотр

ТЗ:

Есть готовый гарантийный талон моего предыдущего интернет-магазина (*.jpg), нужно заменить логотип на нем, пару строчек и контактные данные.

14 лет назад
artemka1987
Артем 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

shuttled
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель! мнгновенно выполнил ТЗ + предоставил несколько вариантов на выбор. рекомендую!
Очень доволен работой с Артёмом. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

shuttled
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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