Нужно изготовить брошюру для конкурса по танцу живота. Максимум примеров того, что приблизительно нужно, по этим ссылкам: http://www.amira-dance.ru/new/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=34&Itemid=135 http://www.habibi.kiev.ua/ Нам нужно приблизительно то же - танцовщица + ...
Перерисовка гарантийного талона
ТЗ:
Есть готовый гарантийный талон моего предыдущего интернет-магазина (*.jpg), нужно заменить логотип на нем, пару строчек и контактные данные.
Выбранный исполнитель
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