Верстка в InDesing

Необходимо срочно разработать дизайн пластиковой карты банка
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Отверстать 300 страниц текста с картинками. Исходный макет в worde.
Укажите сроки и цену.
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