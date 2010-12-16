Верстка в InDesing

Добрый день! На рынок выводится продукт сендвичи в упаковке треугольной, необходимо разработать дизайн данной продукции. Есть образец, прикреплен, но не нравится, нужно сделать красиво, внятно, безупречно. Дополнительная информации по почте: [email protected]