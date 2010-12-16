Верстка в InDesing

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Закрыт18 заявок268 просмотров

Отверстать 300 страниц текста с картинками. Исходный макет в worde.

Укажите сроки и цену.

14 лет назад
Aset_Aday
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров