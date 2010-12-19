Листовка четверть А4

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен28 заявок359 просмотров

Листовка четверть А4 - с одной стороны календарь 2011, вторая сторона требует доработки, основа сделана. Варианты отправлю мылом

14 лет назад
Timachev
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

AirLibra
63 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
70 отзывов(-2)
14 лет назад
$15
1 день
Отличная работа! В срок и качественно!
Заказчик понравился, быстро, четко, всегда на связи, замечания конкретные и по-существу. Оплата мнгновенная. Вызывает доверие.

Заявки фрилансеров

AirLibra
63 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
70 отзывов(-2)
14 лет назад

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