Электронные открытки

Необходимо срочно сделать варианты корпоративной новогодней электронной открытки – дать варианты сегодня ночью, утром.

Во вложении – вариант что было и открытка нашего европейского офиса – это для информации.

Также во вложении ссылка на сайт и картинки, которые могут быть задействованы.

На открытке обязательно изобразить логотип (есть также белый), возможно технику (см вложение+есть около 200 картинок) в НОВОГОДНЕЙ атмосфере...+мини-поздравление

Нужно много идей, как варианты предлагаю:

изобразить технику в виде новогоднего подарка,

логотип в шапке деде мороза, или технику в шапке дедмороза и тд.

http://www.sendspace.com/file/v3tssc

Получатель открытки – гл. инженер, директор, начальник закупок строительной компании, промышленного производства и т.д.

Бюджет небольшой, тк плачу сейчас из собственного кармана...если понравиться буду привлекать в дальнейшем уже от компании.

Прошу тем кто может сделать описанное выше, и кто будет доступен завтра- делать исправления, прислать Ваши предложения!

Спасибо!

[email protected]