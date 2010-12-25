Электронные открытки

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Завершен6 заявок254 просмотра

Необходимо срочно сделать варианты корпоративной новогодней электронной открытки – дать варианты сегодня ночью, утром.

Во вложении – вариант что было и открытка нашего европейского офиса – это для информации.

Также во вложении ссылка на сайт и картинки, которые могут быть задействованы.

На открытке обязательно изобразить логотип (есть также белый), возможно технику (см вложение+есть около 200 картинок) в НОВОГОДНЕЙ атмосфере...+мини-поздравление

Нужно много идей, как варианты предлагаю:

изобразить технику в виде новогоднего подарка,

логотип в шапке деде мороза, или технику в шапке дедмороза и тд.

http://www.sendspace.com/file/v3tssc

Получатель открытки – гл. инженер, директор, начальник закупок строительной компании, промышленного производства и т.д.

Бюджет небольшой, тк плачу сейчас из собственного кармана...если понравиться буду привлекать в дальнейшем уже от компании.

Прошу тем кто может сделать описанное выше, и кто будет доступен завтра- делать исправления, прислать Ваши предложения!

Спасибо!

[email protected]

14 лет назад
finland
Копко 
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

shuttled
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
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shuttled
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад