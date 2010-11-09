Основные направления деятельности – графический дизайн, разработка и визуализация рекламы (фасады, борды, постеры и т.п.), разработка полиграфии, разработка торговых марок, фирменных стилей и брендбуков, дизайн сайтов.

Дополнительные направления – дизайн всего, что можно нарисовать, изготовить, слепить, сшить, показать и использовать на благо клиентов и людей. Разработка промышленных образцов товаров (форма, оформление продукта и упаковки), сувениров, прочее…

Требования к заказчику. Основное – это понимать, что вам необходимо сделать, т.е. задача должна быть четко сформулирована по критериям: цель разработки и ожидаемый результат. Я не возьмусь за работу прежде, чем узнаю, что хочет клиент и зачем это ему нужно.

Опыт работы. Достаточный, чтобы производить нестандартные творческие разработки и зарабатывать на этом. Я не возьмусь за дело, не зная как его делать. Однако, я не против получить новый опыт в работе над интересными и необычными проектами.

Принцыпы работы. Самое главное в любых отношениях, а тем более в партнерском сотрудничестве – это порядочность и понимание. С нормальными порядочными людьми всегда можно найти общий язык и пойти на компромисс.

Условия сотрудничества:

1. Обсуждение предстоящего макета

2. Выбор исполнителем на проекте

3. Делаю 2-3 варианта (полиграфия, логотипы, иконки), для сайта 1-2 варианта

4. Показываю привью

5. Вносите корректировки и предоплату в размере 50% от стоимости работы

6. Вношу правки, показываю привью

7. Вы оплачиваете оставшиеся 50% и я вам отправлю исходники.

8. Обоюдные отзывы на проекте.

Стоимость услуг. Один из самых важных критериев в подборе подрядчика – это стоимость его услуг. Но как оценить творчество или гениальность? Можно ли оценить креатив, способный принести ошеломительный успех? Как не парадоксально, но пока я оцениваюсвою работу вполне приемлемо.