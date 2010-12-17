Баннер для сайта по брендбуку–Строит. техника -Нужна ФИРМА Требуется разработать баннер для корпоративного сайта строго брендбуку (на анг). Баннер должен быть не хуже того что сейчас на сайте (см http://www.atlascopco.com/hurricane/ и ...