finland

Копко finland

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статья строительство нефтегаз. трубопроводов

    Профессионал_статья_строительство Нефтегаз.трубопроводов Требуется профессионал для написания статьи- кейс-стади на тему строительства и испытания нефтегазовых трубопроводов. Есть некий концепт, тезисы – из которых необходимо развить статью/кейс- стади, хвалящую наше оборудование для испытаний и ...

    Написание статей
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Выст.стенд/Консультация/Дизайн /Макет моб. стенда

    Нужна помощь, возможны следующие варианты сотрудничества: 1. возможно просто консультация, 2. возможно дизайн стенда, а может концепт Или просто изобразить что сейчас мы запланировали. ...

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер из фоток (только фирма, ИП)

    $100

    Требуется разработать баннер для корпоративного сайта 1 Баннер должен быть не хуже того что сейчас на сайте (см http://www.atlascopco.com/hurricane/ и www.atlascopco.ru ) + Ваши решения улучшить+ см п.4.!!! 2 Есть картинки ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер для сайта по брендбуку Строит. техника

    Баннер для сайта по брендбуку–Строит. техника -Нужна ФИРМА Требуется разработать баннер для корпоративного сайта строго брендбуку (на анг). Баннер должен быть не хуже того что сейчас на сайте (см http://www.atlascopco.com/hurricane/ и ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рекламный макет А4 по брендбуку Строит. техника -

    Рекламный макет А4 по брендбуку–Строит. техника -Нужна фирма Требуется разработать Рекламный макет А4 для журнала строго по брендбуку. Есть концепт, общая компоновка листовки в формате indesign indd черновик в pdf ПРИЛАГАЕТСЯ ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Электронные открытки

    Необходимо срочно сделать варианты корпоративной новогодней электронной открытки – дать варианты сегодня ночью, утром. Во вложении – вариант что было и открытка нашего европейского офиса – это для информации. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад