Профессионал_статья_строительство Нефтегаз.трубопроводов Требуется профессионал для написания статьи- кейс-стади на тему строительства и испытания нефтегазовых трубопроводов. Есть некий концепт, тезисы – из которых необходимо развить статью/кейс- стади, хвалящую наше оборудование для испытаний и ...
- Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь, возможны следующие варианты сотрудничества: 1. возможно просто консультация, 2. возможно дизайн стенда, а может концепт Или просто изобразить что сейчас мы запланировали. ...Наружная реклама5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется разработать баннер для корпоративного сайта 1 Баннер должен быть не хуже того что сейчас на сайте (см http://www.atlascopco.com/hurricane/ и www.atlascopco.ru ) + Ваши решения улучшить+ см п.4.!!! 2 Есть картинки ...Баннеры5 заявокЗакрыт14 лет назад
Баннер для сайта по брендбуку–Строит. техника -Нужна ФИРМА Требуется разработать баннер для корпоративного сайта строго брендбуку (на анг). Баннер должен быть не хуже того что сейчас на сайте (см http://www.atlascopco.com/hurricane/ и ...Баннеры6 заявокЗакрыт14 лет назад
Рекламный макет А4 по брендбуку–Строит. техника -Нужна фирма Требуется разработать Рекламный макет А4 для журнала строго по брендбуку. Есть концепт, общая компоновка листовки в формате indesign indd черновик в pdf ПРИЛАГАЕТСЯ ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо срочно сделать варианты корпоративной новогодней электронной открытки – дать варианты сегодня ночью, утром. Во вложении – вариант что было и открытка нашего европейского офиса – это для информации. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад