Приватный проект для AXAB

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка182 просмотра

Надо сменить дизайн дисконтных карт.

2 карты двусторонних.

Мы ранее говорили об этом и о цене вопроса тоже.

телефон сменить на 2-809-852

Проект строго для Пономарева Игоря (AXAB). Больше никому не лезть!

14 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AXAB
68 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
Качество хорошее. Только усталость видимо сказывается. Немного больше доработок чем обычно. Однако это лучший из дизайнеров с кем я работала. Поэтому рекомендую не задумываясь.
Отличный заказчик, понимает с полуслова. Спасибо за премию!

Заявки фрилансеров

AXAB
68 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад