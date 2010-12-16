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Дизайн персональной визитки
Нужно изготовить дизайн персональной визитки.
Вот пара ссылок с изоражением визиток, которые на мой взгляд стильные и креативные.
http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/chto-mozhet-skazat-o-biznesmene-ego-vizitka-da-prakticheski-vsio-obnovleno-20999/
http://www.dejurka.ru/graphics/35-stylish-business-card/
Тематика инвестиции, интрепренерство(предпримательство, бизнес), продюсирование
О визитке должно сложится впечатление "стильно, дорого, красиво"
РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫЕ все остальное сплошной креатив:)
Информации минимум: аббревиатура(три буквы), Фамилия Имя, e-Mail, мобильный телефон
Визитка должна быть двухсторонней.
Выбранный исполнитель
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