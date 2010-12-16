Дизайн персональной визитки

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Закрыт29 заявок402 просмотра

Нужно изготовить дизайн персональной визитки.

Вот пара ссылок с изоражением визиток, которые на мой взгляд стильные и креативные.

http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/chto-mozhet-skazat-o-biznesmene-ego-vizitka-da-prakticheski-vsio-obnovleno-20999/

http://www.dejurka.ru/graphics/35-stylish-business-card/

Тематика инвестиции, интрепренерство(предпримательство, бизнес), продюсирование

О визитке должно сложится впечатление "стильно, дорого, красиво"

РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫЕ все остальное сплошной креатив:)

Информации минимум: аббревиатура(три буквы), Фамилия Имя, e-Mail, мобильный телефон

Визитка должна быть двухсторонней.

14 лет назад
GreenBucks
Кирилл 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Yojik1983
Виктор 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

Yojik1983
Виктор 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов
14 лет назад