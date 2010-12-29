Сделать крутой буклет

Приветствую!

Наша компания открывает для себя новое и нестандартное направление, о котором нужно будет рассказать нашим клиентам. Средством завоевания сердец выбран буклет на три разворота. Мы, встречаясь с партнерами, будем показывать его для наглядности, и оставлять на память, ваша задача - сделать его понятным, стильным, располагающим к сотрудничеству и просто крутым. Формат - 210*210. Остальные вопросы - лично, ответы на них уже есть.

Для сотрудничества выберу человека, который а.)Соблюдает сроки, в.)Делает дизайн, чтобы повесить в рамке на стену и поднять планку своего личного уровня, г.)С опытом работы - результат я должен спокойно принести в типографию и распечатать без проблем.