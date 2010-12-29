Надо сменить дизайн дисконтных карт. 2 карты двусторонних. Мы ранее говорили об этом и о цене вопроса тоже. телефон сменить на 2-809-852 ...
Сделать крутой буклет
Приветствую!
Наша компания открывает для себя новое и нестандартное направление, о котором нужно будет рассказать нашим клиентам. Средством завоевания сердец выбран буклет на три разворота. Мы, встречаясь с партнерами, будем показывать его для наглядности, и оставлять на память, ваша задача - сделать его понятным, стильным, располагающим к сотрудничеству и просто крутым. Формат - 210*210. Остальные вопросы - лично, ответы на них уже есть.
Для сотрудничества выберу человека, который а.)Соблюдает сроки, в.)Делает дизайн, чтобы повесить в рамке на стену и поднять планку своего личного уровня, г.)С опытом работы - результат я должен спокойно принести в типографию и распечатать без проблем.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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