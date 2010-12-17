Брошюра для конкурса по танцу живота

Нужно изготовить брошюру для конкурса по танцу живота. Максимум примеров того, что приблизительно нужно, по этим ссылкам:

http://www.amira-dance.ru/new/index.php?option=com_content&task=category§ionid=7&id=34&Itemid=135

http://www.habibi.kiev.ua/

Нам нужно приблизительно то же - танцовщица + красивый бэкграунд + много текста. Дополнительная просьба попробовать привязать как-нибудь элементы ресторанной тематики, т.к. конкурс проводится совместно с рестораном.

ТЗ, фото возможных для брошюры элементов и все детали здесь (32Мб, там 4 фото танцовщицы):

http://blogto4ka.ru/TZ-na-browury-dlya-konkursa.rar

Пожалуйста, изучите все это перед тем, как оставлять заявку. Если будут какие-либо сомнения или не все будет ясно, я с радостью пообщаюсь с вами по скайпу.

Брошюра будет использоваться:

1) как картинка для презентации конкурса на форумах (ширина необходимой картинки - 600px) - изготовление этого варианта в приоритете

2) как напечатанная брошюра для приглашения людей - для этого варианта, мне кажется, достаточно будет, чтобы .psd был в разрешении, достаточном для печати брошюрки на целый А4 в хорошем качестве. Если я не прав, посоветуйте, пожалуйста, как правильнее сделать брошюру, чтобы ее можно было использовать для двух целей.

Печать мне не нужна, нужны только картинки и .psd, печатать себе дальше будет ресторан.

PSD должен быть хорошо слоеным, передается мне после оплаты работы.

Общение через

ICQ 323четыре8пятерочка21тройбан

skype aleksandr.kozachuk

Работа срочная, необходимо управиться за 2-3 дня.

Предложения принимаю только от людей, у которых уже есть какой-то опыт создания промо-материалов (смотрю портфолио). Если в качестве макета ко мне придут убогие наброски школьники, освоившего градиент и маску слоя в фотошопе, я откажусь от продолжения работы, т.к. это я и сам умею. Просьба размещать заявки людей, создавших хотя бы несколько подобных промо-листовок. Спасибо.

Оплата по факту WMR/WMZ. У меня 17 отзывов в качестве фрилансера и BL77.