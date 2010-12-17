Листовка четверть А4 - с одной стороны календарь 2011, вторая сторона требует доработки, основа сделана. Варианты отправлю мылом
Брошюра для конкурса по танцу живота
Нужно изготовить брошюру для конкурса по танцу живота. Максимум примеров того, что приблизительно нужно, по этим ссылкам:
http://www.amira-dance.ru/new/index.php?option=com_content&task=category§ionid=7&id=34&Itemid=135
Нам нужно приблизительно то же - танцовщица + красивый бэкграунд + много текста. Дополнительная просьба попробовать привязать как-нибудь элементы ресторанной тематики, т.к. конкурс проводится совместно с рестораном.
ТЗ, фото возможных для брошюры элементов и все детали здесь (32Мб, там 4 фото танцовщицы):
http://blogto4ka.ru/TZ-na-browury-dlya-konkursa.rar
Пожалуйста, изучите все это перед тем, как оставлять заявку. Если будут какие-либо сомнения или не все будет ясно, я с радостью пообщаюсь с вами по скайпу.
Брошюра будет использоваться:
1) как картинка для презентации конкурса на форумах (ширина необходимой картинки - 600px) - изготовление этого варианта в приоритете
2) как напечатанная брошюра для приглашения людей - для этого варианта, мне кажется, достаточно будет, чтобы .psd был в разрешении, достаточном для печати брошюрки на целый А4 в хорошем качестве. Если я не прав, посоветуйте, пожалуйста, как правильнее сделать брошюру, чтобы ее можно было использовать для двух целей.
Печать мне не нужна, нужны только картинки и .psd, печатать себе дальше будет ресторан.
PSD должен быть хорошо слоеным, передается мне после оплаты работы.
Общение через
ICQ 323четыре8пятерочка21тройбан
skype aleksandr.kozachuk
Работа срочная, необходимо управиться за 2-3 дня.
Предложения принимаю только от людей, у которых уже есть какой-то опыт создания промо-материалов (смотрю портфолио). Если в качестве макета ко мне придут убогие наброски школьники, освоившего градиент и маску слоя в фотошопе, я откажусь от продолжения работы, т.к. это я и сам умею. Просьба размещать заявки людей, создавших хотя бы несколько подобных промо-листовок. Спасибо.
Оплата по факту WMR/WMZ. У меня 17 отзывов в качестве фрилансера и BL77.
Заявки фрилансеров
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