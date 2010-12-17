Сертификат+листовка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт24 заявки272 просмотра

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать листовку и подарочный сертификат для фотографа.

В листовке должны быть перечисленные услуги, с акцентом на студийную и детскую фотосъемку, а так же контакты.

Листовка односторонняя, половина листа А4, половина которая по горизонтали, будет размещаться в салоне красоты, т.е. должна быть стильной, модной и запоминающейся.

Подарочный сертификат, формат А4 , с возможностью вписать ФИО одариваемого и прочую информацию, прочая информация будет озвучена исполнителю.

В листовке так же должна быть упомянута возможность приобретения сертификата.

Логотип есть.

Способы оплаты вебмани, пост оплата, либо безопасная сделка, предоплату могу дать только после того как увижу что работа ведется.

Контакты выбранному исполнителю, все обсуждения через проект, с выбранным кандидатом постоянное сотрудничество.

14 лет назад
miaFF
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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