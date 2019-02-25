miaFF

Екатерина Медкова miaFF

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Access Point | Ваша Точка Доступа в интернет

Имиджевые flash сайты с cms;

HTML сайты с cms;

Реанимация умерших и заброшенных сайтов;

Обслуживание сайтов после создания;

Поисковая оптимизация и продвижение сайта;

Фотосъемка: предметная, интерьер, экстерьер, корпоративная;

Разработка фирменного стиля компании;

Pазмещение вашего сайта на рекламных площадках Яндекс, Google и др.;

HTMLFlash
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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  • Исправление ошибок на сайте

    Доброго времени суток.  1. есть сайт sk -donpanel. ru  Необходимо разобраться почему не корректно работает адаптивная версия сайта (на устройствах на базе android в браузере хром, белый экран, есть подозрение что в мобильном сафари аналогичная проблема)  2. в ...

    AndroidMODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки по сайту modX

    $30

    На сайте [url=http://kib-rostov.ru/]http://kib-rostov.ru[/url] необходимо: 1. убрать прелоадер при загрузке сайта (веб версия/адаптив) 2. Починить форму (сейчас отправляется каждое поле по отдельности по клику на него) http://kib-rostov.ru/contacts/ Пример рабочей формы на главной 3. Страница статьи поправить отображение (сейчас выбраш шаблон услуги, но отображаются ...

    MODXПравки на сайтФорма обратной связи
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты техническая тематика

    необходимо написать 4ре текста 1. разделить этот текст на два вентиляция отдельная статья, кондиционирование отдельная статья. сохранить структуру текста. 2. тз на три статьи будет подготовлено во второй половине дня. статья для разделения http://kib-rostov.ru/uslugi/sistemyi-ventilyaczii-i-kondiczionirovaniya так ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки на сайте modx

    $10

    1. необходимо настроить отображение 404 страницы (системная страница создана), но все равно при несуществующей странице перекидывает на главную 2. отображать заголовки на страницах http://matto.access-point.pro/rooms http://matto.access-point.pro/reviews как на этой странице http://matto.access-point.pro/gallery 3. пофиксить проблему со ссылками http://matto.access-point.pro/en/usloviya-oplata/ http://matto.access-point.pro/en/bronirovanie/ переадресовывает на несуществующие страницы ...

    MODXПравки на сайт
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка сайта modX

    $10

    добрый день. необходимо сделать что бы в админке в доп полях был доступен для заполнения тег title http://prntscr.com/mqg9mv

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка гоавной страницы сайта

    $30

    Добрый день. Необходимо переверстать главную страницу сайта. А так же в шаблоне каталог товаров изменить отображение карточки товара. Из общего для всех шаблонов, меняется главное меню

    Карточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Страница отзывов на modx

    необходимо сделать/переделать текущую страницу в полноценную страницу отзывов. 1. убрать картинки к отзывам. 2. добавить форму для оставления отзывов сайт по запросу для удешевления разработки можно использовать готовые решения бюджет до 2000тр

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка интернет магазина

    Добрый день, необходимо выполнить следующие правки по магазину. Список правок и адрес магазина в аттаче. хотелось бы увидеть стоимость по каждому пункту, либо общую оценку часов и стоимость

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка модуля бронирования

    Доброго дня на сайте мини отеля установлен модуль бронирования oneBooking (modX) Необходимо доработать либо сайт либо модуль что бы появилась зависимость от количества проживающих в номере доступ к сайту по запросу

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн и прототипирования кормаративного сайта (каталог)

    $760

    Необходимо прототипирование и разработка дизайна сайта. На первом этапе необходимо разработать единый прототип сайта и предложить 3 концепции дизайна сайта с учетом адаптивного дизайна на примере главной страницы сайта.  Итогом работы считаются: файлы относящиеся к ...

    Дизайн сайтаКарточки товаровПрототип сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка сайта по готовому дизайну

    $500

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходима программная часть сайт, админка предпочтительней всего modx. рассмотрю так же ваши предложения. Сайт кадрового агентства, основное в сайте это бэк офис. Подробности в тз. Разработка на хостинге заказчика. Первым этапом необходимо сверстать и вывесить ...

    MODX
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка лого + фирменного стиля

    $500

    Для рекрутингового агентства необходимо разработать логотип и фир.стиль. Проект стартап. Бюджет 15 000руб. При реально интересном решении и выполнении проекта в срок премия. Основные требования перечислены в брифе. На выбор требуется несколько вариантов лого, достаточно карандашных скетчей, скетчи от Выбранного ...

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна срочная доработка сайта на WordPress

    Ув. фрилансеры нужна возмездная помощь по доведению плагина (либо его замены на вменяемый) до ума. Плагин призван совершать макетную загрузку изображений в создаваемую запись. Но загружает только в медиабиблиотеку, из нее уже вставка по одной. - несколько ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и настройка блога на WP

    $250

    Разработка сайта на WP. Сайт является блогом-портфолио для фотографа. Условия сотрудничества: 1. Варианты оплаты и наличие предоплаты обсуждается (но в данный момент предпочтительней блиц перевод, перевод на банковскую карту). В случае работы с предоплатой, окончательный расчет только после ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка сайта на joomla.

    $100

    Версия cms 1.5.22 Доброго времени суток. Необходимо доработать сайт, а именно: 1!. До верстать главную страницу в соответствии с макетом (предыдущий исполнитель не справился) 2!. Вставить блок твиттера, плюс два дополнительных слайдера в соответствии с макетом 3!. Переделать flash баннер ...

    JoomlajQueryFlashСайт на Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
shelder
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Правки на сайте modx
Спасибо за работу, отличный заказчик!
отлично! быстро оперативно без лишних вопросов. рекомендую
Ответный отзыв
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта modX
Все отлично!
спасибо
Ответный отзыв
shelder
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Страница отзывов на modx
+
не работали, но проект почему то не дает отменить заказ. по общению Кирилл вполне адекватен.
Ответный отзыв
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
7 баллов
5 лет назад
Верстка гоавной страницы сайта
Спасибо, Екатерине за задачу. Если изначально посмотрел, что весь сайт сделан на конструкторе Envision, то не брался бы за неё. Т.к. верстать в конструкторе это нечто! Много времени потерял, за столь низкий бюджет. Мое мнение - изначально, при проектировании сайта и натяжки на WP был осуществлен не верный подход. По всей видимости, этим занимался клиент. Поэтому сложности были не в выполнении, а в эквиваленте: время = бюджет.
Александру спасибо, но задача для него оказалось сложной, выполнена не на 100% Некоторые момента остались не завершенными
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Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Внести правки в дизайн сайта.
Благодарю за интересную работу. Рекомендую.
Спасибо! Все очень оперативно! Будем еще работать!
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