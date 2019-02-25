Доброго времени суток. 1. есть сайт sk -donpanel. ru Необходимо разобраться почему не корректно работает адаптивная версия сайта (на устройствах на базе android в браузере хром, белый экран, есть подозрение что в мобильном сафари аналогичная проблема) 2. в ...
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
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На сайте [url=http://kib-rostov.ru/]http://kib-rostov.ru[/url] необходимо: 1. убрать прелоадер при загрузке сайта (веб версия/адаптив) 2. Починить форму (сейчас отправляется каждое поле по отдельности по клику на него) http://kib-rostov.ru/contacts/ Пример рабочей формы на главной 3. Страница статьи поправить отображение (сейчас выбраш шаблон услуги, но отображаются ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
необходимо написать 4ре текста 1. разделить этот текст на два вентиляция отдельная статья, кондиционирование отдельная статья. сохранить структуру текста. 2. тз на три статьи будет подготовлено во второй половине дня. статья для разделения http://kib-rostov.ru/uslugi/sistemyi-ventilyaczii-i-kondiczionirovaniya так ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
1. необходимо настроить отображение 404 страницы (системная страница создана), но все равно при несуществующей странице перекидывает на главную 2. отображать заголовки на страницах http://matto.access-point.pro/rooms http://matto.access-point.pro/reviews как на этой странице http://matto.access-point.pro/gallery 3. пофиксить проблему со ссылками http://matto.access-point.pro/en/usloviya-oplata/ http://matto.access-point.pro/en/bronirovanie/ переадресовывает на несуществующие страницы ...Завершен5 лет назад
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сайт использует плагин Envision правки которые необходимо внести по ссылке https://cloud.mail.ru/public/8gVi/x45UZc3rJHTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
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добрый день. необходимо сделать что бы в админке в доп полях был доступен для заполнения тег title http://prntscr.com/mqg9mvЗавершен5 лет назад
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Добрый день. Необходимо переверстать главную страницу сайта. А так же в шаблоне каталог товаров изменить отображение карточки товара. Из общего для всех шаблонов, меняется главное менюЗавершен5 лет назад
- $30
Добрый день. Необходимо внести правки в дизайна сайта. Промежуточный этап в скрепке. Подртбности с кандидатом. Срок 1-2дня Только главнаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Добрый день на сайте vse-grili .ru внести правки в карточку товара и в каталоге товаров поправить отображение карточки товаровИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
необходимо сделать/переделать текущую страницу в полноценную страницу отзывов. 1. убрать картинки к отзывам. 2. добавить форму для оставления отзывов сайт по запросу для удешевления разработки можно использовать готовые решения бюджет до 2000трВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, необходимо выполнить следующие правки по магазину. Список правок и адрес магазина в аттаче. хотелось бы увидеть стоимость по каждому пункту, либо общую оценку часов и стоимостьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго дня на сайте мини отеля установлен модуль бронирования oneBooking (modX) Необходимо доработать либо сайт либо модуль что бы появилась зависимость от количества проживающих в номере доступ к сайту по запросуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
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Необходимо прототипирование и разработка дизайна сайта. На первом этапе необходимо разработать единый прототип сайта и предложить 3 концепции дизайна сайта с учетом адаптивного дизайна на примере главной страницы сайта. Итогом работы считаются: файлы относящиеся к ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго дня, необходимо восстановить работоспособность функции оформление заказа. Интернет магазин выполнен на платформе 1С битрикс http://u0552393.isp.regruhosting.ru/Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходима программная часть сайт, админка предпочтительней всего modx. рассмотрю так же ваши предложения. Сайт кадрового агентства, основное в сайте это бэк офис. Подробности в тз. Разработка на хостинге заказчика. Первым этапом необходимо сверстать и вывесить ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Для рекрутингового агентства необходимо разработать логотип и фир.стиль. Проект стартап. Бюджет 15 000руб. При реально интересном решении и выполнении проекта в срок премия. Основные требования перечислены в брифе. На выбор требуется несколько вариантов лого, достаточно карандашных скетчей, скетчи от Выбранного ...Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ув. фрилансеры нужна возмездная помощь по доведению плагина (либо его замены на вменяемый) до ума. Плагин призван совершать макетную загрузку изображений в создаваемую запись. Но загружает только в медиабиблиотеку, из нее уже вставка по одной. - несколько ...HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Разработка сайта на WP. Сайт является блогом-портфолио для фотографа. Условия сотрудничества: 1. Варианты оплаты и наличие предоплаты обсуждается (но в данный момент предпочтительней блиц перевод, перевод на банковскую карту). В случае работы с предоплатой, окончательный расчет только после ...Завершен12 лет назад
Надо сверстать шаблон для joomla 1.5 от вас цена, сроки макет в личкуHTML-верстка19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Версия cms 1.5.22 Доброго времени суток. Необходимо доработать сайт, а именно: 1!. До верстать главную страницу в соответствии с макетом (предыдущий исполнитель не справился) 2!. Вставить блок твиттера, плюс два дополнительных слайдера в соответствии с макетом 3!. Переделать flash баннер ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад