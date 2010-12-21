Визитки Костопянко

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  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок129 просмотров

Задача сделать креативную визитку СРОЧНО

инфу скину после обсуждения цены.

Визитка полноцвет

14 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$1
1 день
Татьяна молодчинка. Справилась с задачей на все 300% 1. Быстро. 2. Согласно требованиям заказчикам. 3. Угадала креативностью. 4. Дешево. Советую всем. По больше бы таких исполнителей.
Очень довольна сотрудничеством. Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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