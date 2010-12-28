Срочно нужно разработать макет листовки для бани. Наш текст, ваши идеи.
Буклет для программы Моби-С
Требуется разработать дизайн рекламного буклета для программы Моби-С.
Формат: А4 свернутый в трое
Сайт программы http://mobi-c.ru/
Текст буклета прилагается.
Фирменной графики практически нет. Логотип и несколько не профессиональных коллажей.
От вас,
1 примерная или точная стоимость
2 порядок работы
Пожелания к буклету.
1 На заднем фоне буклета разместить изображение планшетного компьютера с запущенной программой.
Что такое планшет и как на нем выглядит наша программа можно посмотреть тут
http://mobi-c.ru/androidvswinmobile.html
2 Текста много, возможна замена части текста скриншотами работы нашей программы.
Прилагаю скриншоты готового буклета аналогичной нашей программы.
Оплата через безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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