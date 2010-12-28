Буклет для программы Моби-С

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Завершен12 заявок268 просмотров

Требуется разработать дизайн рекламного буклета для программы Моби-С.

Формат: А4 свернутый в трое

Сайт программы http://mobi-c.ru/

Текст буклета прилагается.

Фирменной графики практически нет. Логотип и несколько не профессиональных коллажей.

От вас,

1 примерная или точная стоимость

2 порядок работы

Пожелания к буклету.

1 На заднем фоне буклета разместить изображение планшетного компьютера с запущенной программой.

Что такое планшет и как на нем выглядит наша программа можно посмотреть тут

http://mobi-c.ru/androidvswinmobile.html

2 Текста много, возможна замена части текста скриншотами работы нашей программы.

Прилагаю скриншоты готового буклета аналогичной нашей программы.

Оплата через безопасную сделку.

14 лет назад
hayder
51 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Работа сделана в срок, очень качественно и креативно. Результат оказался значительно лучше чем я предполагал. Спасибо!
Очень хороший заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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