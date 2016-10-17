VinWeb студия предлагает готовые решения по разработке веб-сайтов

VinWeb студия предлагает пять готовых решения по разработке веб-сайтов "под ключ". Во все пакеты входит - оригинальный дизайн, функциональные модули, система управления контентом, хостинг, регистрация домена и многое другое:

• Пакет "Визитка"

• Пакет "Стандарт"

• Пакет "Бизнес"

• Пакет "Корпоратив"

• Интернет-магазин

Вы можете изменить комплектацию любого пакета по своему усмотрению.

Наша веб-студия осуществляет техническую поддержку сайтов созданных на базе CMS JOOMLA.

Мы предлагаем следующие услуги:

• установка и настройка новых модулей и расширений, модернизация существующих;

• изменение конфигурации JOOMLA;

• доработка шаблонов сайта, устранение ошибок верстки сайта.

Услуги, которые можно заказать отдельно от пакетов на создание сайтов:

Дизайн:

• Разработка оригинального дизайна сайта;

• Редизайн сайта;

• Создание баннеров;

• Разработка логотипа и фирменного стиля.

Создание сайта:

• Установка системы управления сайтом Joomla;

• Перевод сайтов под управление Joomla;

• Информационная и техническая поддержка веб-сайта;

• Регистрация доменов и хостинг;

• Перевод текстов;

• Копирайтинг (составление рекламного текста на сайт).

Раскрутка сайтов:

• Аудит сайта (подбор ключевых слов и анализ конкуренции);

• Поисковая оптимизация сайта;

• Регистрация в поисковых системах, рейтингах и каталогах.