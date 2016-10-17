VinWeb студия предлагает пять готовых решения по разработке веб-сайтов "под ключ". Во все пакеты входит - оригинальный дизайн, функциональные модули, система управления контентом, хостинг, регистрация домена и многое другое:
• Пакет "Визитка"
• Пакет "Стандарт"
• Пакет "Бизнес"
• Пакет "Корпоратив"
• Интернет-магазин
Вы можете изменить комплектацию любого пакета по своему усмотрению.
Наша веб-студия осуществляет техническую поддержку сайтов созданных на базе CMS JOOMLA.
Мы предлагаем следующие услуги:
• установка и настройка новых модулей и расширений, модернизация существующих;
• изменение конфигурации JOOMLA;
• доработка шаблонов сайта, устранение ошибок верстки сайта.
Услуги, которые можно заказать отдельно от пакетов на создание сайтов:
Дизайн:
• Разработка оригинального дизайна сайта;
• Редизайн сайта;
• Создание баннеров;
• Разработка логотипа и фирменного стиля.
Создание сайта:
• Установка системы управления сайтом Joomla;
• Перевод сайтов под управление Joomla;
• Информационная и техническая поддержка веб-сайта;
• Регистрация доменов и хостинг;
• Перевод текстов;
• Копирайтинг (составление рекламного текста на сайт).
Раскрутка сайтов:
• Аудит сайта (подбор ключевых слов и анализ конкуренции);
• Поисковая оптимизация сайта;
• Регистрация в поисковых системах, рейтингах и каталогах.
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