Создание сайта. Оптимизация и продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок265 просмотров

Добрый день!

Стоит задача создать сайт по теме "посуда".

Есть техническое задание и виденье проекта.

Также после создания сайта, необходимо его оптимизировать и продвигать.

Выбор исполнителя будем осуществлять по опыту работы в данном направлении и наличии хороших отзывов.

Детальное обсуждение по Скайпу.

Спасибо.

9 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zuya
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$1200
30 дней
Выражаем Сергею благодарность за сотрудничество. Заказчик остался довольным разработанным магазином. Всё было сделано в срок и профессионально. Рекомендуем Сергея как ответственного исполнителя.
Спасибо за работу и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

Zuya
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад

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