Создание Landing Page свадебной тематики.

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Закрыт3 заявки188 просмотров

Доброго дня! Меня зовут Владимир, я специалист по контекстной рекламе.  

Моим заказчикам требуется создание Landing Page.  Я ищу исполнителя, кому можно делегировать эту работу.

Важное условие! Исполнитель должен проживать в Москве или ближайшем Подмосковье, т.к. заказчик часто просит обсудить работу при личной встречи. 

На текущий момент нужно создать LP по: Услуги по аренде столового текстиля и украшению залов для проведения свадеб и торжеств. 

Всем заинтересовавшимся, прошу приводить примеры готовых кейсов LP, отзывы и рекомендации о вашей работе, стоимость услуг по созданию стандартного набора страниц (десктопная, мобильная и стр. благодарности). Еще напишите в комментариях: "Я прочитал текст полностью и понял условия сотрудничества". Без этого не смогу рассматривать вашу кандидатуру.

Буду ждать ваших откликов. Спасибо!

9 лет назад
vabelenov
Владимир 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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