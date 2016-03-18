Нужен сайт с закрытым контентом по английскому языку - человек оплачивает и получает доступ к закрытой части сайта. Нужен личный кабинет. Нужна яндекс касса подключенная. CMS не важна - главное удобное использование. И ...
Создание Landing Page свадебной тематики.
Доброго дня! Меня зовут Владимир, я специалист по контекстной рекламе.
Моим заказчикам требуется создание Landing Page. Я ищу исполнителя, кому можно делегировать эту работу.
Важное условие! Исполнитель должен проживать в Москве или ближайшем Подмосковье, т.к. заказчик часто просит обсудить работу при личной встречи.
На текущий момент нужно создать LP по: Услуги по аренде столового текстиля и украшению залов для проведения свадеб и торжеств.
Всем заинтересовавшимся, прошу приводить примеры готовых кейсов LP, отзывы и рекомендации о вашей работе, стоимость услуг по созданию стандартного набора страниц (десктопная, мобильная и стр. благодарности). Еще напишите в комментариях: "Я прочитал текст полностью и понял условия сотрудничества". Без этого не смогу рассматривать вашу кандидатуру.
Буду ждать ваших откликов. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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