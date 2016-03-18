Создание Landing Page свадебной тематики.

Доброго дня! Меня зовут Владимир, я специалист по контекстной рекламе.

Моим заказчикам требуется создание Landing Page. Я ищу исполнителя, кому можно делегировать эту работу.

Важное условие! Исполнитель должен проживать в Москве или ближайшем Подмосковье, т.к. заказчик часто просит обсудить работу при личной встречи.

На текущий момент нужно создать LP по: Услуги по аренде столового текстиля и украшению залов для проведения свадеб и торжеств.

Всем заинтересовавшимся, прошу приводить примеры готовых кейсов LP, отзывы и рекомендации о вашей работе, стоимость услуг по созданию стандартного набора страниц (десктопная, мобильная и стр. благодарности). Еще напишите в комментариях: "Я прочитал текст полностью и понял условия сотрудничества". Без этого не смогу рассматривать вашу кандидатуру.

Буду ждать ваших откликов. Спасибо!