Задание прикреплено, нужно сделать как можно быстрее, называйте минимальные сроки.
Разработка сайта каталога на Drupal
Необходим сайт под ключ на указанной системе упраления. В наличии макет, на основе которого формируются все страницы, структура каталога. Проект без корзины, но с разветвленным катологом, сроки - "вчера". Без предоплат.
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