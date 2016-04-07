Требуется создать веб-сайт визитку на несколько страниц с возможностью заполнения. Сфера страхования (основное направление - автострахование). Заполнить его информацией, которую можно взять из аналогичных источников. Язык программирования не принципиален. Оформляется в зеленом цвете. Основная картинка ...
Сайт на вордпресс
Интересует сайт на Wordpress - установка темы, настройка, русификация, приведение в рабочий вид вообщем.
Тема http://newsmartwave.net/wordpress/venedor/parallax/ по дефолту с последующей заменой картинок на мои.
Интересен срок(реальный) и цена.
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