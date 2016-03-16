Полностью разработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок231 просмотр

Сайт представляет собой социальную сеть, основной целью которой есть организация поиска, знакомства и общения пользователей онлайн. Аналог http://atolin.ru/ .

Сущности

  • Пользователи

    • Мужчины
    • Девушки.
    • Администратор
  • Картинки (фото)
  • Сообщения
  • ГЕО

    • Страны
    • Регионы.
    • Города.
  • Страницы с информацией.
  • Подарок  (виртуальный объект: цветочки, улыбка, сердечко  и т.д.).
Основные модули
  • Регистрация.
  • Личный кабинет.

    • Управление личными данными (редактирование анкеты)
    • Переписка с другими пользователями.
    • Статистика о просмотрах профиля.
    • Платный доступ к ЛК для мужчин согласно тарифов, оплата через робокассу
  • Поиск по анкетам

    • По полу.
    • По возрасту.
    • По гео.
    • Кто онлайн.
    • С фотографией.
  • Админка

    • Управление пользователями.
    • Управление справочниками.
    • Управление страницами.
    • Статистика просмотров учеток и посещений разделов сайта.
    • Обратная связь (отправка и прием сообщений)
    • Задание тарифов на платный доступ мужчин к ЛК.
  • Система взаиморасчетов

    • Подарки
  • Общение

    • Можно написать сообщение
    • Отправить сообщение на почту
    • Написать смс (рассылка через http://sms.ru/)
  • Уведомление по почте о получении Когда сообщение пишется , идет уведомление на почту
Дизайн
  • уникальный.
9 лет назад
avengroup
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров