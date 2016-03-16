Туристический сайт. Фрилансер только с Украины, оплата на карту Приватбанка. Указывайте примерные цены.
Полностью разработать сайт
Сайт представляет собой социальную сеть, основной целью которой есть организация поиска, знакомства и общения пользователей онлайн. Аналог http://atolin.ru/ .
Сущности
- Пользователи
- Мужчины
- Девушки.
- Администратор
- Картинки (фото)
- Сообщения
- ГЕО
- Страны
- Регионы.
- Города.
- Страницы с информацией.
- Подарок (виртуальный объект: цветочки, улыбка, сердечко и т.д.).
- Регистрация.
- Личный кабинет.
- Управление личными данными (редактирование анкеты)
- Переписка с другими пользователями.
- Статистика о просмотрах профиля.
- Платный доступ к ЛК для мужчин согласно тарифов, оплата через робокассу
- Поиск по анкетам
- По полу.
- По возрасту.
- По гео.
- Кто онлайн.
- С фотографией.
- Админка
- Управление пользователями.
- Управление справочниками.
- Управление страницами.
- Статистика просмотров учеток и посещений разделов сайта.
- Обратная связь (отправка и прием сообщений)
- Задание тарифов на платный доступ мужчин к ЛК.
- Система взаиморасчетов
- Подарки
- Общение
- Можно написать сообщение
- Отправить сообщение на почту
- Написать смс (рассылка через http://sms.ru/)
- Уведомление по почте о получении Когда сообщение пишется , идет уведомление на почту
- уникальный.
Заявки фрилансеров
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