Очень нужна помощь) Нужно разработать сайт для детской академии развития,вся информация которая должна быть размещена на сайте предоставляется. Сайт нужно с делать в формате landing page,возможно добавление пары страниц. это не коммерческий сайт, так как ...
Выбираю разработчика лендингов
Я ищу толкового специалиста, который сможет сделать 2 недорогихлендинга. Нужны совсем простые лендинги. Я предоставляю информацию о ЦА и
продукте. Высылаю готовые продающие тексты. От Вас потребуется оформление
лендинга и настройка стандартного функционала.
Требование к кандидату:
· хорошее знание современных веб-технологий;
· глубокое понимание интернет-маркетинга;
· знания в области юзабилити, умение создаватьпрототипы сайтов;
· понимание правил копирайтинга;
· знание в области создания мобильных версийсайтов;
· желательно знание технологий direct mailing'a;
· наличие кейсов (реализованных проектов);
· сертификаты будут плюсом.
Как буду выбирать:
1) смотрюпортфолио;
2) смотрюна цену.
Жду Ваших предложений с указанием цены. Также готов рассмотретьвариант создания лендигов “под ключ”, так как тексты ещё не готовы.
Пишите!
С уважением, Евгений
Заявки фрилансеров
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