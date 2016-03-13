Выбираю разработчика лендингов

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Закрыт11 заявок204 просмотра

Я ищу толкового специалиста, который сможет сделать 2 недорогихлендинга. Нужны совсем простые лендинги. Я предоставляю информацию о ЦА и

продукте. Высылаю готовые продающие тексты. От Вас потребуется оформление

лендинга и настройка стандартного функционала.

Требование к кандидату:

·        хорошее знание современных веб-технологий;

·        глубокое понимание интернет-маркетинга;

·        знания в области юзабилити, умение создаватьпрототипы сайтов;

·        понимание правил копирайтинга;

·        знание в области создания мобильных версийсайтов;

·        желательно знание технологий direct mailing'a;

·        наличие кейсов (реализованных проектов);

·        сертификаты будут плюсом.

 

Как буду выбирать:

1)      смотрюпортфолио;

2)      смотрюна цену.

 

Жду Ваших предложений с указанием цены. Также готов рассмотретьвариант создания лендигов “под ключ”, так как тексты ещё не готовы.

 

Пишите!

С уважением, Евгений

9 лет назад
amphitrion
Евгений 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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