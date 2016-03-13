Интерактивный сайт

$25
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Закрыт17 заявок400 просмотров

Очень нужна помощь) Нужно разработать сайт для детской академии развития,вся информация которая должна быть размещена на сайте предоставляется. Сайт нужно с делать в формате landing page,возможно добавление пары страниц. это не коммерческий сайт, так как я студентка он мне нужен для учебы

9 лет назад
saule01
30 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Gra_ad
28 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$25
7 дней

Заявки фрилансеров

Gra_ad
28 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад