Дизайн, разработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт27 заявок211 просмотров

Ищу студию или отдельных заказчиков, которые могут одновременно заняться дизайном и программированием веб-сайта (интернет магазин бижутерии, женских товаров).

Дизайн : основной стиль - минимализм, готовые макеты не предлагать, нужно нарисовать в PSD и сверстать - жду от вас помощи в выборе цветовой схемы и др.

Программирование - ожидаются высокие нагрузки, поэтому нужно предложить соответствующее решение.

Пишите свои вопросы, на все постараюсь ответить. Предлагайте адекватную цену.

9 лет назад
kirill999
Евгеньев 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать лендинг

    Нужно сделать одностраничный сайт по продаже часов Ulusse Nardin!!!! на сайте должно быть все ( кнопки, счетчик, отзывы)

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется студия, нужен высококачественный сайт

    Сайты по тематике светотехника, недвижимость. Нужен сайт с нуля, не шаблонный, с уникальным дизайном, готовы оплачивать до 25-30 тысяч за проект. Под ключ. БЕЗ ПОРТФОЛИО НЕ ПРИНИМАЕМ РАССМОТРЕНИЮ!

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать сайт "под ключ" на ECWID для ВК, FB

    Ищем специалиста с опытом создания сайтов на ecwid. Нужно сделать сайт "под ключ" на ECWID для ВК, FB. У нас уже есть сайт на другой платформе (порядка 60 наименований товаров, есть все описания, картинки ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта с личным кабинетом

    Сайт с личным кабинетом пользователей, где у каждого пользователя есть: 1. карта с отображением на ней треккеров 2. Видеоконференция на 4 Ip камеры 3. Связь ( вкл.\выкл, передача данных) с удаленным контроллером (котельная).  Плюс ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен landing

    Здравствуйте! Нужно для одного проекта вот такой landing http://amexis.ru/#tab2_noscroll, сориентируйте по стоимости. И по срокам.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модернизация сайта

    Есть действующий сайт www.rafting.biz.ua . Необходимо его обновить, так как написано все очень давно, и это все очень устарело. Сделать все по современным стандартам сайтостроения, в короткие сроки и по ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад