Нужно сделать одностраничный сайт по продаже часов Ulusse Nardin!!!! на сайте должно быть все ( кнопки, счетчик, отзывы)
Дизайн, разработка интернет-магазина
Ищу студию или отдельных заказчиков, которые могут одновременно заняться дизайном и программированием веб-сайта (интернет магазин бижутерии, женских товаров).
Дизайн : основной стиль - минимализм, готовые макеты не предлагать, нужно нарисовать в PSD и сверстать - жду от вас помощи в выборе цветовой схемы и др.
Программирование - ожидаются высокие нагрузки, поэтому нужно предложить соответствующее решение.
Пишите свои вопросы, на все постараюсь ответить. Предлагайте адекватную цену.
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