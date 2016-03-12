Ищем специалиста с опытом создания сайтов на ecwid. Нужно сделать сайт "под ключ" на ECWID для ВК, FB.

У нас уже есть сайт на другой платформе (порядка 60 наименований товаров, есть все описания, картинки и прочее), нам нужно создать еще один дополнительный сайт - с теми же товарами, чтобы использовать возможность eswid в соц. сетях.

Сколько это стоит и сколько времени потребуется?