Необходимо в короткие сроки изготовить одностраничный сайт-визитку на подобие http://landingtorg.ru/minion - такого сайта. Презентовать будем детскую игрушку, материалы все есть. Но необходим человек с креативным и творческим мировоззрением, художник... Скажем так "сделайте нам красиво".
Сделать сайт "под ключ" на ECWID для ВК, FB
Ищем специалиста с опытом создания сайтов на ecwid. Нужно сделать сайт "под ключ" на ECWID для ВК, FB.
У нас уже есть сайт на другой платформе (порядка 60 наименований товаров, есть все описания, картинки и прочее), нам нужно создать еще один дополнительный сайт - с теми же товарами, чтобы использовать возможность eswid в соц. сетях.
Сколько это стоит и сколько времени потребуется?
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