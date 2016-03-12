Сделать сайт "под ключ" на ECWID для ВК, FB

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Ищем специалиста с опытом создания сайтов на ecwid. Нужно сделать сайт "под ключ" на ECWID для ВК, FB.

У нас уже есть сайт на другой платформе (порядка 60 наименований товаров, есть все описания, картинки и прочее), нам нужно создать еще один дополнительный сайт - с теми же товарами, чтобы использовать возможность eswid в соц. сетях.

Сколько это стоит и сколько времени потребуется?

9 лет назад
mkfilter
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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