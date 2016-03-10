Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...
Анимиривонный/флеш сайт под ключ
Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина
Это достаточно сложный сложный проект
-Разработать.
-Лицевую страницу
-Флеш Анимацию обьектов лицевой сайта(6 обьектов(расположены к круговом порядке),при наведении приходят в движение)
-Иконку сайта
Подключение к сайту:
тренслейт(английский)
-Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани,скрилл)
-Разработка иконку сайта
-Оптимизация под мобильные устройства
-Движок сайта(вопрос неопределён)Склоняемся к вордпрессу(обсуждается)
-Форум Xenforo
-подключение Виджеты/информеры/скрипты
-Адаптировать потоковый трафик:Текстовые трансляции и Видео трансляции из интернета(в виде модулей и виджетов)
на сайте:помимо основной темы+
разделы:
-музыка(возможность добавления,слушания музыки через сайт
-фильмы(просмотр фильмов(кинотека)
-игры(флеш игры)
Это часть того что планируется непосредственно на сайте
(=отдельнотакже планируется вводить в разработку в одном из разделов страницу/меню с анимацией(5 флеш обьектов приходящих в движение)
От себя гарантирую:
Оформление услуги через договор.
Выплата оговоренной суммы по факту выполнения работы
Условия договора Более детально обсудим с потенциальным исполнителем.Ищу профессионального программиста,для долгого сотрудничества,т.к. планируется разработка скрипта
В предложениях указывайте примеры работ,сроки выполнения и стоимость услуг
примерный результат который мы ждём от вас
http://www.twistanddrink.com/en_au/island/
Жду Ваших предложений!
Заявки фрилансеров
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