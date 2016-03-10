Анимиривонный/флеш сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок141 просмотр

Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина

Это достаточно сложный сложный проект

-Разработать.

-Лицевую страницу

-Флеш Анимацию обьектов лицевой сайта(6 обьектов(расположены к круговом порядке),при наведении приходят в движение)

-Иконку сайта

Подключение к сайту:

тренслейт(английский)

-Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани,скрилл)

-Разработка иконку сайта

-Оптимизация под мобильные устройства

-Движок сайта(вопрос неопределён)Склоняемся к вордпрессу(обсуждается)

-Форум Xenforo

-подключение Виджеты/информеры/скрипты 

-Адаптировать потоковый трафик:Текстовые трансляции и Видео трансляции из интернета(в виде модулей и виджетов)

на сайте:помимо основной темы+

разделы:

-музыка(возможность добавления,слушания музыки через сайт

-фильмы(просмотр фильмов(кинотека)

-игры(флеш игры)

Это часть того что планируется непосредственно на сайте

(=отдельнотакже планируется вводить в разработку в одном из разделов страницу/меню с анимацией(5 флеш обьектов приходящих в движение)

От себя гарантирую:

Оформление услуги через договор.

Выплата оговоренной суммы по факту выполнения работы

Условия договора Более детально обсудим с потенциальным исполнителем.Ищу профессионального программиста,для долгого сотрудничества,т.к. планируется разработка скрипта

В предложениях указывайте примеры работ,сроки выполнения и стоимость услуг

примерный результат который мы ждём от вас

http://www.twistanddrink.com/en_au/island/

Жду Ваших предложений!

WordPressXenForo
9 лет назад
Cumdeo
Роман 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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