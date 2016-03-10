Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...
Простой лендинг под ключ
Нужен одностраничник с формой заявки типа этого — http://rusalutube.ru/ Из функционала - только отправление формы и редактирование текстов/картинок. Верстка адаптивная. CMS — любая бесплатная с вышеозвученным функционалом.
Дизайн делать не надо, он будет предоставлен в PSD (он в процессе разработки).
Пишите примерные цены, сроки и какую CMS предлагаете.
Заявки фрилансеров
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