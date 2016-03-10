Простой лендинг под ключ

Нужен одностраничник с формой заявки типа этого — http://rusalutube.ru/ Из функционала - только отправление формы и редактирование текстов/картинок. Верстка адаптивная. CMS — любая бесплатная с вышеозвученным функционалом.

Дизайн делать не надо, он будет предоставлен в PSD (он в процессе разработки).

Пишите примерные цены, сроки и какую CMS предлагаете.