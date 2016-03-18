Разработка сайта (пример)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен18 заявок228 просмотров

Требуется сделать сайт, как http://electro-test.ru/

Картинки и всю необходимую информацию предоставлю по требованию Исполнителя.

Прошу указывать цену и сроки. 

9 лет назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

burinal
33 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов(-1)
9 лет назад
$70
3 дня
Рекомендую Екатерину как ответственного специалиста! Всегда на связи, делает быстро и красиво! Даже исправлений не было. Спасибо огромное! Удачи Вам и новых Заказчиков, которые быстро принимают решения :-)
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

burinal
33 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов(-1)
9 лет назад

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