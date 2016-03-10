Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...
Сайт
Нужен сайт информативный
Минималистичный качественный дизайн
Инвестиции в Литве:
Инвестиции в недвижимость
Получение ВНЖ
Можно сделать по шаблонам wordpress
Максимальная стоимость под ключ от 100-150 дол
Заявки фрилансеров
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