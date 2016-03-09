Сайт на двух языках: рус. + англ. (Главная + 5-6 страниц) Фон каждой страницы - масштабируемая на весь экран фотография (эскизы в приложении). На Главной - Одно Меню с ...
Страница регистрации
Требуется создать сайт, который будет предоставлять работникам образовательных учреждений РФ бесплатный доступ к обучающим видеоматериалам на тему образовательной деятельности и повышения квалификации.
Сайт служит для презентации видеоматериала, сбора данных о слушателях, отслеживания этапов работы с ними, фиксирования статистики посещений, разделения потоков клиентов из разных регионов, получения обратной связи от слушателей.
Приблизительные макеты страниц и и их текстовое описание в приложении.
Павел
Заявки фрилансеров
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