Страница регистрации

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Закрыт5 заявок155 просмотров

Требуется создать сайт, который будет предоставлять работникам образовательных учреждений РФ бесплатный доступ к обучающим видеоматериалам на тему образовательной деятельности и повышения квалификации.

Сайт служит для презентации видеоматериала, сбора данных о слушателях, отслеживания этапов работы с ними, фиксирования статистики посещений, разделения потоков клиентов из разных регионов, получения обратной связи от слушателей.

Приблизительные макеты страниц и и их текстовое описание в приложении.

Павел

9 лет назад
razvitum
Павел 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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