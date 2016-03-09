Страница регистрации

Требуется создать сайт, который будет предоставлять работникам образовательных учреждений РФ бесплатный доступ к обучающим видеоматериалам на тему образовательной деятельности и повышения квалификации.

Сайт служит для презентации видеоматериала, сбора данных о слушателях, отслеживания этапов работы с ними, фиксирования статистики посещений, разделения потоков клиентов из разных регионов, получения обратной связи от слушателей.

Приблизительные макеты страниц и и их текстовое описание в приложении.

Павел