Создание лэндингов

Разработать сайт, смысл такой. Человек заходит на сайт . Регистрируется. Дальше чел вводит свои данные с других сайтов напишем.ру Студворк.орг Автор24.ру и всесдал , free-student.ru и при оформлении заказа, на одном сайте. Заказ улетает сразу ...