Создание лэндингов

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок258 просмотров

Для тестирования различных товаров нужны лэндинги. Можно шаблонные. Отзывы всем. Приветствуются новички, желающие наработать партфолио

9 лет назад
extremalyy
Даниил 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ReloadStudio
Дмитрий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$4
2 дня
Отзыв однозначно положительный, Работа выполнена качественно и в срок. В ходе работы, Исполнитель задавал вопросы, уточнял детали и действовал в соответствии с ответами. Результатом доволен, советую!
Интересная задача. Отличный контакт заказчик<->исполнитель. Никаких "поиграйтесь со шрифтами" и прочее. Оплата мгновенная после сдачи. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

ReloadStudio
Дмитрий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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