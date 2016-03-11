Разработать сайт, смысл такой. Человек заходит на сайт . Регистрируется. Дальше чел вводит свои данные с других сайтов напишем.ру Студворк.орг Автор24.ру и всесдал , free-student.ru и при оформлении заказа, на одном сайте. Заказ улетает сразу ...
Создание лэндингов
Для тестирования различных товаров нужны лэндинги. Можно шаблонные. Отзывы всем. Приветствуются новички, желающие наработать партфолио
Выбранный исполнитель
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