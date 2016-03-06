Адаптивная верстка и программирование интернет-магазина

Требуется адаптивно сверстать и запрограммировать интернет-магазин. CMS - Битрикс Малый Бизнес.

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1R6BZ4DOZM7AKhhL7rc6L5l1Q6-CgTSG1C0T2WI6P9ew/edit

исходники дизайна - https://yadi.sk/d/aqJZCbWroVvVJ

Требования к верстке: кроссбраузерность, адаптивность, валидность (буду проверять в валидаторе w3c). Можно использовать готовые фреймворки, типа bootstrap, materialize (http://materializecss.com/) и т.п.

Т.к. уже 2 человека меня кинули (ни работы, ни возврата предоплаты), то работа только по БС, либо по факту выполнения (можно поэтапно - на какие этапы и суммы разбить, договоримся). Так будет по крайней мере на первых порах, пока у меня появится уверенность в вашей порядочности. Отзывы о работе со мной и о честной оплате на других биржах фриланса покажу, чтобы вы могли убедиться, что с моей стороны все ок.

Помимо этого сразу будет еще один проект на верстку и программирование (обговорим с кандидатом).

От вас стоимость и срок.

требования:

- ответственность

- пунктуальность

- опыт работы

- желание сотрудничать (т.к .проектов будет много)

- порядочность

- регулярное обсуждение хода работ

- если вы работаете в команде или с напарником/партнером, то желательна хотя бы первоначальная связь со всеми участниками

- не болеть, иметь исправный компьютер, интернет, свет и совесть:) в общем, по-серьезному работать, а не сказки рассказывать