Сделать лендинг на CMS Битрикс

Вот ссылка на требования к сайту https://1cbo.ru/bb/

Читать в самом низу, в разделе сайт партнера.

Также нужно определиться с лицензией и дать свои рекомендации.

Никаких особых мулек делать на сайте не будем, если только - заказать обратный звонок, или написать сразу с сайта на нашу почту.

Ждем ваших предложений, стоимость и сроки!