Интересует сайт ремонтной тематики, с общим количеством разделов не более 30. Сайт необходимо разработать "под ключ" с регистрацией домена ru, посадкой сайта на хостиинг (бегет), индексацией, метрикой, нанесением микроразметки и т.д....Оплата домена и ...
Сайт для квеста
Необходимо разработать интересный дизайн сайта для quest-room, в дизайне применить динамические объекты. Далее необходимо сверстать данный макет до рабочего сайта. И провести небольшое seo продвижение по городу, в поиске. Укажите пожалуйста цены отдельно за макет, за верстку, и продвижение.
Для примера пару сайтов: questroom1.ru/
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