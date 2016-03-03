Сайт для квеста

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Закрыт8 заявок186 просмотров

Необходимо разработать интересный дизайн сайта для quest-room, в дизайне применить динамические объекты. Далее необходимо сверстать данный макет до рабочего сайта. И провести небольшое seo продвижение по городу, в поиске. Укажите пожалуйста цены отдельно за макет, за верстку, и продвижение. 

Для примера пару сайтов: questroom1.ru/ 

msk.lost-quest.com/

9 лет назад
okhremenko
Роман 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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