okhremenko

Необходимо разработать интересный дизайн сайта для quest-room, в дизайне применить динамические объекты. Далее необходимо сверстать данный макет до рабочего сайта. И провести небольшое seo продвижение по городу, в поиске. Укажите пожалуйста цены отдельно за макет, ...