okhremenko

Роман Охременко okhremenko

 
30 летРоссия/Кунгур
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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  • Разработать макеты

    Необходимо разработать макеты, для квест-рум, название квест-рума "Таймер", соответственно макеты должны отражать название: 1. Листовка размера (около): 8-10 см х 8-10 см. Макет должен содержать: название, адрес, телефон, сайт,  скидку 10 % предъявителю(*скидки не суммируются),  призыв ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сайт для квеста

    Необходимо разработать интересный дизайн сайта для quest-room, в дизайне применить динамические объекты. Далее необходимо сверстать данный макет до рабочего сайта. И провести небольшое seo продвижение по городу, в поиске. Укажите пожалуйста цены отдельно за макет, ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Разработать макеты
Приятно работать с Романом! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
Все хорошо, все пожелания были учтены, доделки без проблем.
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