okhremenko

Необходимо в очень сжатые сроки разработать макет купона на скидку для квест рума, данные купоны будут распространяться как рекламные листовки.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать макеты, для квест-рум, название квест-рума "Таймер", соответственно макеты должны отражать название: 1. Листовка размера (около): 8-10 см х 8-10 см. Макет должен содержать: название, адрес, телефон, сайт, скидку 10 % предъявителю(*скидки не суммируются), призыв ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать интересный дизайн сайта для quest-room, в дизайне применить динамические объекты. Далее необходимо сверстать данный макет до рабочего сайта. И провести небольшое seo продвижение по городу, в поиске. Укажите пожалуйста цены отдельно за макет, ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать шаблон из psd в html и закинуть его на lpgenerator.ru, получив в конце рабочий сайт.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Приятно работать с Романом! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
Ответный отзыв
Все хорошо, все пожелания были учтены, доделки без проблем.