Разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

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Закрыт12 заявок191 просмотр

Нужно разработать интернет-магазин на битрикс по дизайну в атаче.

Компании и группы специалистов не рассматриваю.

Для выбора исполнителя просьба в ответе указать:

1. Опыт работы с 1С-Битрикс (лет)

2. Опыт разработки интернет-магазинов (количество), сайтов (количество)

3. Стоимость разработки под ключ (рублей): верстка, интеграция, тестирование

4. Стоимость часа работы (рублей)

9 лет назад
expertplus
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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