Нужен сайт по ТЗ. Схему страниц приложил. Оплата WM. Мобайл френдли 100, гугл спид в зеленой зоне.
Создание сайта строительной фирмы. WordPress
Требуется создать сайт (дизайн и верстка) для строительной организации.
Беларусь, Минск.
Основной сайт на который будем ориентироваться: http://denalit.com/
На сайте будет галерея работ, отзывы, контакты, прайс. В целом все как на сайте примере. Без выпендрежа.
Логотип есть. Тексты и картинки наполняем мы.
Более подробно ТЗ исполнителю в процессе обсуждения.
ВАЖНО!
В заявке укажите цену (адекватную), сроки (реальные).
Оптала Яндекс деньгами или переводом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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