Создание сайта строительной фирмы. WordPress

Требуется создать сайт (дизайн и верстка) для строительной организации.

Беларусь, Минск.

Основной сайт на который будем ориентироваться: http://denalit.com/

На сайте будет галерея работ, отзывы, контакты, прайс. В целом все как на сайте примере. Без выпендрежа.

Логотип есть. Тексты и картинки наполняем мы.

Более подробно ТЗ исполнителю в процессе обсуждения.

ВАЖНО!

В заявке укажите цену (адекватную), сроки (реальные).

Оптала Яндекс деньгами или переводом.