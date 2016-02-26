Нужен лендинг по тематике: миккронаушник. предоставлю мокап, нужно по мокапу сделать дизайн, и сверстать. требоания к верстке: кроссбраузерность, кроссплатформенность, адаптивно ко всем видам устройств.
Мультисайт на Wp
Мультисайт на wp. Сайт должен быть типо доски объявлений разбить по городам России и различные рубрики к каждому городу в рубриках сделать возможность добавление записей зарегистрированным -Фото ,видео с ютуба . Также при входе пользователя автоматом определяться его город . Быстрая регистрация через соц сети ,но с возможностью анонимного написания записей . Интересует стоимость такого шаблона .
Заявки фрилансеров
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