Мультисайт на wp. Сайт должен быть типо доски объявлений разбить по городам России и различные рубрики к каждому городу в рубриках сделать возможность добавление записей зарегистрированным -Фото ,видео с ютуба . Также при входе пользователя автоматом определяться его город . Быстрая регистрация через соц сети ,но с возможностью анонимного написания записей . Интересует стоимость такого шаблона .