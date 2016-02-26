Мультисайт на Wp

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок180 просмотров

Мультисайт на wp. Сайт должен быть типо доски объявлений разбить по городам России и различные рубрики к каждому городу в рубриках сделать возможность добавление записей зарегистрированным -Фото ,видео с ютуба  . Также при входе пользователя автоматом  определяться его город . Быстрая регистрация через соц сети ,но с возможностью анонимного написания записей . Интересует стоимость такого шаблона . 

WordPress
9 лет назад
Webmaster64
Валерий 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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