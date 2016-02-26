Есть лендинг турпоход.укр . Хочу сделать новый, более качественный. + открываю направление по вело походам. Что нужно: Лендинг по байдаркам и на таком же шаблоне, но с заточкой под велики лендинг ...
Создание портала
Нужно создать крупный портал недвижимости, с поиском, новостями, форумом, сообщениями между пользователями, с хорошей безопасностью и
правильной оптимизацией. интересует цена и сроки, только на фреймворке.
Желательно разработчик из Одессы.
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