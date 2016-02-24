Проект "Вики-война"

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Закрыт6 заявок201 просмотр

Необходимо создать сайт по аналогии Википедии (возможно на базе Вики, но со своим доменом).

Специализация: война Украины с РФ, где каждый желающий из числа участников боевых действий мог бы описать те или иные события. 

9 лет назад
ujnkiev
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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