Собственно сайт вышеозвученный просто должен обладать элементами выбора исполнителя, исполнители должны иметь портфолио и далее по стандартному списку биржи фриланса. На админке Cotonti Siena - она бесплатная в сети. Нужен обычный шаблонный ...
Сайт
Нужен сайт на двух языках анг и русс + блоки для рекламы и новостной блок
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Заявки фрилансеров
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