День добрый, необходим сайт наподобие http://www.planeta-online.tv Интересует только программная часть. Жду предложений с опытом!
Создание интернет-магазина по купленному шаблону
Добрый день,
Ищу программиста для создания интернет-магазина по купленному шаблону. Шаблон такого типа: http://www.templatemonster.com/demo/47803.html
или такого http://www.templatemonster.com/demo/43373.html
Товаров будет всего 12-15 штук поэтому на сайте не нужно никаких фильтров, меню, подменю и тд.
Просто: 12-15 товаров на главной странице в квадратиках. При нажатии на квадратик открывается страница с описанием товара и ценой.
Сверху кнопки меню: Главная, О нас, Наши Сертификаты, Доставка, Контакты
На сайте должна быть установлена польская система онлайн оплаты PayU. Сайт на польском языке, мы предоставим все тексты и надписи на польском.
Домен уже есть, хостинг есть. Никакого уникального дизайна не требуется. Просто подредактировать купленный нами шаблон под нас.
Прошу указывать сроки выполнения, примеры своих работ.
Можете предлагать свои шаблоны, главное чтоб сайт выглядел качественно и просто.
Заявки фрилансеров
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