Сайт визитка (wordpress)

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Закрыт27 заявок196 просмотров

Здравствуйте,

Есть домен и хост. Также текст для сайта.

В нем будет главная страница с текстом о предприятии и страница - Обратная связь.

Нужно сделать сайт на одном из шаблонов WordPress и залить его на хост.

Т.е. ничего рисовать не нужно, никаких кодов писать не нужно.

Все просто и сделать нужно быстро и дешево.

Пишите ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав

WordPress
9 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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