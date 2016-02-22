Сайт визитка (wordpress)

Здравствуйте,

Есть домен и хост. Также текст для сайта.

В нем будет главная страница с текстом о предприятии и страница - Обратная связь.

Нужно сделать сайт на одном из шаблонов WordPress и залить его на хост.

Т.е. ничего рисовать не нужно, никаких кодов писать не нужно.

Все просто и сделать нужно быстро и дешево.

Пишите ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав