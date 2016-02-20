Лендинг срочно

Здравствуйте!

Нужно срочно сделать лендинг, 23 февраля должен быть готов. Макеты в приложении, шрифт нужно прикрепить фирменный, я дам.

Фото по клику увеличивается. По клику на стрелочки слайдер двигается на 1 фото, или видео. Если нечего двигать то стрелочки не выводится. Стрелочки листают по кругу. Фото по идее там будет 4 дня, нужно придумать как просто их там размещать, сначала первый день потом второй итд.

Новости это просто текстовые заметки короткие. Выводится 5 новостей, остальные в архив. Архив по клику раскрывается. Видео с ютуба загружается. Ссылка посмотреть результаты это просто ссылка на сторонний сайт.

Нужно чтобы доступ к сайту был только по паролю.

Нужно будет сначала разместить сайт на тестовом домене а потом перенести на рабочий.

Фото и видео и новости должны както просто размещаться, чтобы менеджер мог справиться.

Можно сразу в скайп писать.