Необходимо создать площадку аналогичную etp223.ru для торгов в рамках 223 ФЗ (ТЗ прилагается) С удовольствием рассмотрю готовые варианты или требующие доработки. С меня мокапы, юзерстори, проработка мелких нюансов и UX. С Вас ...
Лендинг срочно
Здравствуйте!
Нужно срочно сделать лендинг, 23 февраля должен быть готов. Макеты в приложении, шрифт нужно прикрепить фирменный, я дам.
Фото по клику увеличивается. По клику на стрелочки слайдер двигается на 1 фото, или видео. Если нечего двигать то стрелочки не выводится. Стрелочки листают по кругу. Фото по идее там будет 4 дня, нужно придумать как просто их там размещать, сначала первый день потом второй итд.
Новости это просто текстовые заметки короткие. Выводится 5 новостей, остальные в архив. Архив по клику раскрывается. Видео с ютуба загружается. Ссылка посмотреть результаты это просто ссылка на сторонний сайт.
Нужно чтобы доступ к сайту был только по паролю.
Нужно будет сначала разместить сайт на тестовом домене а потом перенести на рабочий.
Фото и видео и новости должны както просто размещаться, чтобы менеджер мог справиться.
Можно сразу в скайп писать.
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