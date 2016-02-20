Требуется разработать лендинг под ключ

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Закрыт30 заявок295 просмотров

Праздничному агентству требуется сверстать landing page под ключ! Страница должна быть адаптирована под мобильники, чтобы на мобильных телефонах страница выглядела так же как и на ПК. Лендинг должен продавать услуги аниматоров.

9 лет назад
video36
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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