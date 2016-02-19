Создание портала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок283 просмотра

Потрібно людина для виконання проекту. (м.Львів)

вимоги:

практика роботи над схожими завданням.

моложавість виконання наших вимог до дизайну! не прив'язка до шаблонів!

створення легкого коду де можна просто просувати по seo.

висока оплата!

9 лет назад
vorca
Орест 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка сайта под ключ

    $100

    Добрый день! Требуется написать сайт, который будет содержать контент о кулинарных изделиях и рецептах. Структура сайта должна быть идентична этому: http://kedem.ru/recipe/ Следует только слегка поменять цвета на менее яркие. Также желательно сайт ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен клон сайта

    $30

    Добрый день, нужно сделать рип следующего сайта, с полным ф-ционалом, также нужна разработка и верстка дизайна шаблона, под этот сайт

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен сайт на WP

    Здравствуйте! Нужен сайт на WP с индивидуальным дизайном. 1. Установка, подготовка и настройка системыуправления сайтом CMS Стандартный функционал: - ядро с поддержкой нескольких доменов и языков ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать Лендинг Landing page

    Добрый день интересует цена создания Лендинга услуги нотификация ФСБ Радиочастотное заключение сертификация средств связи на нашем сайте это есть ,хотим сделать ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта котеджного поселка

    Добрый день! Есть необходимость создать сайт котеджного поселка. Работа будет проходить в несколько этапов. На первом этапе нужно сделать сайт с информацией и картинками, http://duhanino-poselok.ru/ (как пример), на втором этапе к этому сайту нужно ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой сайт 3 страницы под ключ

    $19

    Требуется разработать простой сайт (компания занимается оптовой поставкой инженерного оборудования, те в дизайне должны быть ) на 3 страницы (главная, второстепенная, контакты). Контент весь есть. Дизайн - взять некий стандартный шаблон. Система управления - любая. ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт для детского сада (очень креативный)

    Добрый день. Частный трёхъязычный детский сад ищет специалиста по разработке, программированию и созданию сайта. У нас очень эклюзивный, премиальный продукт. Поэтому нам нужен очень нетривиальный, оригинальный сайт, не имеющий ничего общего ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад