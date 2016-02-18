Разработка сайта под ключ

Добрый день! Требуется написать сайт, который будет содержать контент о кулинарных изделиях и рецептах. Структура сайта должна быть идентична этому: http://kedem.ru/recipe/

Следует только слегка поменять цвета на менее яркие.

Также желательно сайт полностью не копировать.

Если заинтересованы, за дополнительными условиями обращайтесь.