Сделать сайт на wp по аналогу существующего

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен15 заявок264 просмотра

Нужно сделать сайт похожий на http://www2.donaldson.com/toritdce/ru-ru/pages/default.aspx

Не нужно делать разделы "Замена деталей и обслуживание" и "Информация и мультимедиа".

Плюс добавиться 2 раздела:

  • первый будет состоять из одной страницы (макет предоставим);
  • второй будет состоять из подраздела с картинками изделий (всего 8), с каждой картинки будет вести ссылка на страницу изделия (по аналогии с 1-м пунктом).
Макеты этих разделов во вложении.

Более подробное ТЗ предоставлю.

WordPress
9 лет назад
wnonamew
Жанибек 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
9 лет назад
$80
3 дня
:)
Все ок. Корректная и понятная постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
9 лет назад

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