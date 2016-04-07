Создание сайта для event-компании

Необходимо создать сайт "под ключ": дизайн (возможно по готовым шаблонам, но с добавлением индивидуальной стилистики), наполнение основных страниц. Сайт на базе битрикс или любого другого движка с возможностью редактирования информации обычными пользователями в дальнейшем; сайт полноценный (не одностраничный). В процессе создания обязательно оптимизация для последующего продвижения (правильное расположение страниц, уровни страниц и т.п.) Не сильна в знаниях и терминах этого направления, но очень необходима качественная интересная работа для достойного сайта. Жду предложений от профессионалов своего дела!

Я сформировала ТЗ, по которому наверное будет проще сориентироваться по объему работ. Оно прикреплено к заказу.