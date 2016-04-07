Создание сайта для event-компании

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен15 заявок250 просмотров

Необходимо создать сайт "под ключ": дизайн (возможно по готовым шаблонам, но с добавлением индивидуальной стилистики), наполнение основных страниц. Сайт на базе битрикс или любого другого движка с возможностью редактирования информации обычными пользователями в дальнейшем; сайт  полноценный (не одностраничный). В процессе создания обязательно оптимизация для последующего продвижения (правильное расположение страниц, уровни страниц и т.п.) Не сильна в знаниях и терминах этого направления, но очень необходима качественная интересная работа для достойного сайта. Жду предложений от профессионалов своего дела!

 

Я сформировала ТЗ, по которому наверное будет проще сориентироваться по объему работ. Оно прикреплено к заказу.

9 лет назад
Djaga
Ирина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$400
12 дней
Огромное спасибо Сергею за проделанную работу. Все сделано на высоком профессиональном уровне, обещанные сроки ни разу не нарушены! Всегда на связи! Очень приятное общение, полное понимание клиента. Что не маловажно, мне не пришлось штудировать сайты конкурентов и показывать, какие мне нравятся, а какие нет (я уже сталкивалась с этим ранее неоднократно). Сергей сам предложил стильный и современный дизайн исходя из моего краткого ТЗ, который просто не мог не понравиться! Так что однозначно рекомендую Сергея как ответственного профессионала своего дела. В дальнейших проектах буду рада сотрудничеству!
Очень доволен сотрудничеством с Ириной! Умение ясно ставить задачи, обсуждать и предлагать, хороший вкус и приятное общение делают ее одним из лучших моих заказчиков за многолетний период работы. А своевременная оплата и приятное общение дополняют эту картину :) Рекомендую Ирину как ответственного и хорошего заказчика. Продолжаем с ней дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад

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